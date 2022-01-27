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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يظهر بصحبة سلمان خان.. ويعلق: نجم السينما الهندية ونجم اليوتيوب

صدى البلد

نشر الفنان رامز جلال صورة له ،مع الفنان الهندى سلمان خان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلق رامز جلال “حين يلتقي نجم السينما الهندية ونجم اليوتيوب”.

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أعلن الفنان رامز جلال عن تواجده في موسم رمضان القادم ببرنامج مقالب جديد، وذلك خلال تواجده  في لقاء على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز  Joy awards، وقال:"ماينفعش مكونش موجود في رمضان".

وحلّت الفنانة القديرة الدكتورة  سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى، هذا  بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن  كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين  المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

 

وكشفت الفنانة القديرة سميرة محسن عن رأيها فى طبيعة برامج تلميذها بالمعهد العالى للفنون المسرحية الفنان رامز جلال ، حيث أكدت انه بمثابة مقدم برامج ، وقد اتجه الى تقديم البرامج بجانب أنه من حين لآخر يقدم عملا فنيا. 

وتابعت سميرة محسن قائلة : رامز جلال مش بيضرب حد على ايده علشان ييجى البرنامج ، وطبيعة برامجه متواجد مثلها فى أمريكا " .

أضافت : رامز جلال مقدم برامج وليس معده ، ومن يعترض على البرنامج عليه ان يقاضى الشركة المنتجة وليس شخص رامز ، ولا أستطيع ان ألومه فكل ابن من ابنائى فى الوسط الفنى سلك طريقا مختلفا عن الأخر ولكن جمعيهم نجحوا فيه " . 

خالد النبوى رامز جلال الفنان رامز جلال يوتيوب انستجرام

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