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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

صدى البلد

اتخذت الحكومة المصرية بمختلف قطاعاتها، عددا من القرارات بشأن الجالية المصرية في أوكرانياْ عقب شن الجانب الروسي الحرب عليها، علاوة على قرارات اخرى بشأن السائحين الاوكرانيين والروس في الفنادق المصرية.

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غرفة المنشآت الفندقية : استمرار إقامة السائحين الروس والأوكران بمصر وحسن خدمتهم

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بدء توافد السائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.. صور


مسار آمن للجالية المصرية في مقر الحرب

أصدرت السفارة المصرية فى كييف، بيانات متتالية موجهة إلى أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، حيث قالت فى بيان: "تهيب السفارة المصرية فى كييف بالسادة المواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا، عدم استقاء المعلومات من أى مصادر أو صفحات أو مجموعات، إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيس بوك وهى "The embassy of the Arab Republic of Egypt in kiev"، حيث يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا.

وتشدد السفارة على أنها ستوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للسادة المواطنين أولا بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها، وأضافت: "يرجى متابعة الصفحة بشكل مستمر وعدم الالتفات لأى معلومات لم يتم نشرها على الصفحة الرسمية.. وختاما، نرجو من الله العلى القدير أن يحفظ جميع المصريين المتواجدين بأوكرانيا، وأن ينعم عليهم بالأمن والسلامة".

وفى منشور آخر، قالت السفارة المصرية فى أوكرانيا: "بالنسبة للسادة المواطنين المتواجدين فى خاركوف والمدن الشرقية يستمر الالتزام بالتواجد فى المنزل او المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار آمن لخروجهم".
وتابعت "أما بالنسبة للسادة المواطنين فى المدن الغربية، الذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولاندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة الى أرض الوطن"، وأشارت إلى أنه بالنسبة للسادة المواطنين المتواجدين فى وسط وجنوب اوكرانيا الاستمرار فى التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع.

وأوضحت أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا واوكرانيا ومرفق تعليمات الدخول، مشيرة إلى أنه فى ظل التكدس على الحدود البولندية يمكن الآن تحرك المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية كذلك، للحدود مع رومانيا.

وتابعت: "على كافة المواطنين المتواجدين فى مدينة كييف عدم المغامرة بالخروج الآن من المدينة لخطورة الوضع، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع، وفيما يلى رقم تليفون الطوارئ الخاص بالسفارة المصرية فى رومانيا +40726164978 لاستخدامه فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود الرومانية".


غرفة عمليات طارئة

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، تشكيل غرفة عمليات طارئة مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، على خلفية تطورات الأوضاع هناك.

وقالت نبيلة مكرم: "لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين".
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة، بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة".

وأكدت الوزيرة، أن "تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية".


اقامة آمنة للسائحين الاوكرانيين والروس

وجّه عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، خطابًا إلى غرفة المنشآت الفندقية تضمن: أنه فى ضوء متابعة الوضع الخاص بالسائحين الأوكران والروس بسبب غلق المجال الجوى لأوكرانيا، مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم ‎بعد انتهاء البرنامج السياحى الخاص بهم، وذلك على خلفية الأحداث السياسية الجاربة بين روسيا وأوكرانيا- ولذلك نطالب الغرفة بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وعدم الامتناع عن تقديم أى خدمة كانت تقدم إليهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم فى القريب العاجل.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، بتعميم المنشور على كافة الفنادق والتأكيد  خلاله على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية، وعدم الامتناع عن تقديم أى خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

واشار علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الفنادق ستقدم كافة الدعم والخدمات اللازمة إلى السائحين الأوكران المتواجدين داخلها حتى انقضاء الأزمة وتمكنهم من العودة مرة أخرى، وهذا الأمر سيتم مع أى جنسية أخرى متواجدة داخل الفنادق المصرية تمر بأى ظروف تعيقهم من العودة إلى أوطانهم.

وقال «عاقل»: أن ما يشغلنا حاليا ليس من سيتحمل تكاليف الإقامة الإضافية للسائحين، سواء منظم الرحلة أو غيره، ولكن ما يشغلنا هو التعاطف الإنسانى مع هؤلاء السائحين فى هذا الظرف الذى يمرون به ومحاولة التخفيف عنهم.

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