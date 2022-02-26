إطلالة جذابة لـ إيمي سالم عبر انستجرام

تقضي الفنانة إيمي سالم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».

وظهرت إيمي سالم بإطلالة جذابة بمكياج صاخب ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



و كانت قد تصدرت الفنانة إيمي سالم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أزمتها مع المخرج محمد سامي في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم.

وقام عدد كبير من المتابعين بدعم الفنانة إيمي سالم، من خلال التعليقات على المنشور الخاص بها على السوشيال ميديا وجاءت التعليقات كالآتي: "في حياتنا دايماً يصادفنا ناس كتير ، من أجمل الصدف إني اتعرفت عليكي يا صديقتي ونجمتي.. ردك كله رقي وطبعاً عشان خاطر نيللي تصرفك له كل الاحترام"، و"ولا تزعلى نفسك يا ايمى ... الناس ياما بتدينا دروس".

وردت إيمي سالم، قائلة: "بجد أشكركم جميعا على الكلام الحلو اللي قلتوه في حقي في الـ comments ... والناس اللي بتقول لي أروح لحقوق المرأة وما يلزم من إجراءات رسمية فأنا مش هكبر الموضوع أكثر ما هو كبر .. لأسباب كثيرة يمكن غيره يفهمها لأنها أبعد ما يكون عن فهمه... إني في يوم من الأيام كنت قريبة جدا لأفراد عائلته.. وأكرر "كنت" .. والواضح إنه من إمبارح دفع لبعض اللجان التافهة".

وتابعت قائلة: “الفرق أصلا كبير قوي بيني وبينه... لا أنا من المطبلطية ولا أنا من الناس اللي تشتم في رسالة وتخاف تكتب في العلن ... ولا أنا باقية على حاجات كثير قوي غيري ممكن يموت نفسه عشانها.. نظرتي للحياة اتغيرت كثير .. ولا يربطني بها أي شئ مؤقت.... ومعذرة لكل الصحافة اللي كلمتني وأنا ماردتش ومش هرد لأن ده حجم الموضوع بالنسبة لي ومش حرغي فيه في الصحافة .. متزعلوش إن شاء الله هبقى أرد لما يكون في عمل ليا .. أكرر شكري لكل من ساندني بكلامته اللي فعلا هدتني وبستطني انكم شايفني من هذا المنظور”.

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في حفل زفاف نيللي كريم من المخرج محمد سامي.