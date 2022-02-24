بدون مكياچ.. إيمي سمير غانم في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري، بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بملامحها الطبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل، وبلوك أسود بسيط من داخل منزلها لاقت إعجاب كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت مقطع فيديو لميرفت آمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الفيديو الفنانة ميرفت أمين ، وهي مرتدية سلسلة تحمل صورة الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت ايمي علي الفيديو" يا روح قلبي و امي وحبيبتي".

