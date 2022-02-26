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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف قاسم : موقف الزمالك صعب وحالة وحيدة تعرضه للخسارة امام الوداد .. فيديو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

علق أشرف قاسم نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أمام نظيره فريق الوداد المغربي.

 

قال أشرف قاسم عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 1 : موقف الزمالك صعب جدا في دوري أبطال إفريقيا وفى حالة خوضه مباراة الوداد المغربي على التعادل سوف يتعرض إلى الخسارة.
 

وطالب أشرف قاسم لاعبو فريق الزمالك بضرورة تحقيق الفوز على الوداد المغربي من أجل تصحيح الأوضاع والعودة للمنافسة على حجز بطاقة التأهل للأدوار التالية في دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الزمالك والوداد المغربي

يلتقى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك أمام نظيره فريق  الوداد البيضاوي المغربي بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

من جانبه أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس أسفر عن ارتداء القلعة البيضاء الزي الأزرق كاملا، موضحا أن الوداد سيرتدي الزي الأبيض خلال المباراة.


وكشف المدير الإداري أن الاجتماع الفني شهد التأكيد من جانب مسؤولي الكاف على حضور الجماهير حسب سعة ملعب المباراة، وأن التذاكر متوفرة عبر الانترنت للجالية المصرية بالمغرب.

 

وتعادل فريق الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي في الجولة الأولى مع بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما ثم تعادل مع سجرادا الأنجولي سلبيا في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب أمام الوداد المغربي، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.
 

ويرافق بعثة الزمالك اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس و المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

 

وحرص الفرنسي  باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقسيم اللاعبين لمجموعتين في بداية تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم بملعب نادي الرجاء المغربي، لممارسة مهارة لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي مدرب الفريق.

 

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي اليوم السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

 

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