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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف محليا.. الذهب ينخفض عالميا بعد صعوده القياسي عقب غزو أوكرانيا

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات البورصة اليوم السبت 26 فبراير 2022  ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد للجرام، نظرا لارتفاع الأوقية دولارا واحدا، وذلك بعد انخفاض أمس الجمعة بنحو 9 جنيهات للجرام.

عيار 24 يسجل 946 جنيه .. أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022 | فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022

وينشر “ صدى البلد ” أسعار الذهب بالارتفاع الجديد اليوم وهى كالتالى : 

 عيار 21 يسجل 829 جنيه 

عيار 18 يسجل 710 جنيه

عيار 24 يسجل 946 جنيه

سعر الاوقية تسجل 1890 دولار 

 انخفضت أسعار الذهب عالميا

في سياق متصل انخفضت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتراجعت أسعار بـ 1.86% إلى 1890 دولارا للأونصة، وذلك بعد ارتفاعات بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الخميس، قبل أن تتراجع عن مستوى 1900 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب أسبوعاً من التقلبات القوية على استقرار نسبي.

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