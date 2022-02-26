ارتفاع طفيف محليا.. الذهب ينخفض عالميا بعد صعوده القياسي عقب غزو أوكرانيا

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات البورصة اليوم السبت 26 فبراير 2022 ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد للجرام، نظرا لارتفاع الأوقية دولارا واحدا، وذلك بعد انخفاض أمس الجمعة بنحو 9 جنيهات للجرام.

وينشر “ صدى البلد ” أسعار الذهب بالارتفاع الجديد اليوم وهى كالتالى :

عيار 21 يسجل 829 جنيه

عيار 18 يسجل 710 جنيه

عيار 24 يسجل 946 جنيه

سعر الاوقية تسجل 1890 دولار

انخفضت أسعار الذهب عالميا

في سياق متصل انخفضت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وتراجعت أسعار بـ 1.86% إلى 1890 دولارا للأونصة، وذلك بعد ارتفاعات بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولار للأونصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الخميس، قبل أن تتراجع عن مستوى 1900 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب أسبوعاً من التقلبات القوية على استقرار نسبي.