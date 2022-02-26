رئيس الشيشان يدعو أوكرانيا للتخلص من قادتها

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم السبت، انتشار القوات الشيشانية في أوكرانيا، لمساندة روسيا، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث.

وقال الرئيس الشيشاني ، في تصريحات صحفية: "قواتنا مجهزة جيدا ولم تعاني من أي خسائر.. وقد استحوذت على منشأة عسكرية أوكرانية".

وتابع قديروف: "ليست المشكلة في السيطرة على مدن مثل كييف وخاركيف، لكننا نهتم أكثر بالحفاظ على الأرواح وتنفيذ المهمات بحرص".

ودعا رئيس الشيشان الأوكرانيين للتخلص من قيادتهم، مشددا على أن الوحدات الشيشانية ستدمر أي وحدة تقاتل على الجانب الأوكراني.

وأضاف رئيس الشيشان أن الموظفين "يؤدون مهماتهم التي وضعها القائد الأعلى للقوات الروسية.. تجمعنا كمتطوعين، ومستعدون للتوجه إلى أي مهام عسكرية لضمان أمن بلادنا وشعبنا.. لن نخذل القائد الأعلى".

وفي وقت سابق، قال رئيس الشيشان "أكثر من 10 آلاف مقاتل شيشاني يتموقعون في أكثر المناطق سخونة بأوكرانيا".

وأكد قديروف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجرد "خرافات من بايدن"، معربا عن ارتياحه لهذه العقوبات.

وأضاف أنه يجب أن يرفعوا العقوبات بعد شهر، لأنه "بدون روسيا لا يوجد اقتصاد، ولاسيما في أوروبا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

وردا على العملية الروسية في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خطة لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في خطوة تهدف لتجميد أصولهما الخارجية.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.