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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين في أوكرانيا

العراق
العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين في أوكرانيا، فيما وجهت دعوة للجالية هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا تتمكن من إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين".

ودعا الصحاف، وفق البيان، أبناء الجاليّة إلى "أخذ الحيطة والحذر".

وكانت بينت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، سبب تأخر إقلاع رحلة بغداد موسكو.

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تود أن تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو وذلك بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية".

 

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