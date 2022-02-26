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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر من الطقس.. معارك جوية بين الطيران الروسي والأوكراني

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى..



الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، إن اليوم ولمدة 72 ساعة سنشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك لحدوث امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وسيؤدي لزيادة في سطوع أشعة الشمس مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية.


وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 821 منشأة عسكرية و إسقاط 7 طائرات بأوكرانيا
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 821 منشآة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و 9 مسيرات في أوكرانيا.


الرئيس الأوكراني يناقش مع المجلس الأوروبي توفير مزيد من المساعدات
أفادت فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل، بأن الرئيس الأوكراني تحدث مع رئيس المجلس الأوروبي، وناقشا توفير المزيد من المساعدات.
 


الآثار تُعلن عن اكتشاف أثري جديد غرب الأقصر.. تفاصيل
قال الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، :" تم الكشف عن مباني من العصر الحديث من العصر العثماني والعصر الروماني المتأخر وبعض الأثار من العصر الفرعوني"، متابعًا:"المكان يوجد في الشمال الغربي من معبد الأقصر".
 


عاجل.. إصابة مبنى سكني في كييف بصاروخ
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، عن إعلان وكالة الصحافة الفرنسية إصابة مبنى سكني في كييف بصاروخ.



الأرصاد: 72 ساعة.. استقرار تام فى الأحوال الجوية وسطوع ملحوظ لأشعة الشمس
كشفت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم السبت .



جمال عسكر: مصر قفزة 90 مركزا عالميا في جودة الطرق| فيديو
قال المهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، تعليقًا على جولة الرئيس السيسي بمشروعات القاهرة الكبرى، إن فكرة إنشاء الشبكة القومية للطرق في مصر والتي بدأت في منتصف 2015 وكان من المفترض أن تنتهي في عام 2019 لكي تضخ 8087 كم أسفلت جديد ، ورفع تكلفة القديم بتكلفة تصل لـ 200 مليار جنيه.
 


حاربتها بـ5 أزايز مياه.. هانى الناظر يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا
تحدث هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه عرف من أول بإصابته نظرا لخبرته كدكتور.
 


معارك جوية بين الطيران الروسي والأوكراني |شاهد
عرضت فضائية" العربية" مقطع فيديو يرصد مشاهد لمعارك جوية بين الطيران الروسي والأوكراني.


القوات الروسية على بعد 30 كم من قلب العاصمة الأوكرانية كييف
أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجيش الروسي أعاد نشر وحدات الاحتياط على الحدود مع أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية شن ضرباتها على بعض المطارات في العاصمة كييف.

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