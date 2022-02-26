الآثار تُعلن عن اكتشاف أثري جديد غرب الأقصر.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، :" تم الكشف عن مباني

من العصر الحديث من العصر العثماني والعصر الروماني المتأخر وبعض الأثار من العصر الفرعوني"، متابعًا:"المكان يوجد في الشمال الغربي من معبد الأقصر".



وأضاف"عبد البديع" خلال مداخلة هاتفية" ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية" الأولى المصرية"، :" تم اكتشاف مباني من الطوب اللبن ترجع للعصر الروماني وتم الكشف عن مجموعة كبيرة جدًا من الأواني الفخارية المتعددة الاستخدام بالإضافة إلى بعض الأحجار والتي توجد عليها كتابات من العصر الفرعوني".



وتابع:" تم الكشف عن لوحة من الدولة الحديثة تحديدًا من الأسرة الـ 18 ومائدة القرابين التي ترجع للعصرالروماني"، مؤكدًا:" سيتم استكمال عمليات الحفر في المنطقة للوصول للمزيد من الاكتشافات".

