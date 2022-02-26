رغم صعوبة المنافسة.. أحمد شديد قناوي: هدف المصري الصعود كأول مجموعة بالكونفدرالية

قال أحمد شديد قناوي نجم وقائد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجميع داخل الفريق يهدف إلى تصدر المجموعة الثالثة ومن ثم الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك رغم صعوبة المنافسة مع فرق المجموعة الثلاثة مازيمبي والقطن وأوتوهو، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق الكابتن معين الشعباني يعطي للاعبيه الحافز دائمًا من أجل تحقيق الفوز أيا كان المنافس.

وأكد أحمد شديد، أن تحقيق الفوز على مازيمبي جاء ليؤكد أن المصري يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين والقادرين على الوصول لأبعد مدى بالبطولة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على احترام الجميع التام لفريق أوتوهو صاحب الأداء القوي خلال مبارياته الماضية.



جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الشهداء بعاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا والذي أداره المنسق الإعلامي الكونغولي للمباراة، ايمانويل كابا.