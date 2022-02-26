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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون أوكرانيا قبل مباراة واتفورد في البريميرليج.. شاهد

لاعبو مانشستر يونايتد
لاعبو مانشستر يونايتد

قام لاعبو مانشستر يونايتد بدعم أوكرانيا، قبل انطلاق مباراتهم أمام واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقبل انطلاق المباراة، حمل لاعبو الفريق رفقة مدربهم الألماني رالف رانجيك لافتة كتبوا عليها كلمة السلام بأكثر من لغة.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد من لاعبي واتفورد الانضمام إليهم وأخذ صورة تذكارية رفقة اللافتة، وهو ما لباه اللاعبون.

يُذكر أن نادي مانشستر يونايتد أنهى عقد رعايته من قبل شركة طيران روسية إثر الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الدوري الإنجليزي يونايتد مانشستر يونايتد التعادل السلبي الشوط الأول أوكرانيا بطولة الدوري الإنجليزي

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