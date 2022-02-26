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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا للمحلة بالدوري

سموحة
سموحة

اختار أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق  استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المحلة كالتالي:-

 

حراسه المرمى : الهاني سليمان و عمر صلاح 

الدفاع : رجب نبيل و خالد عبد الفتاح وأحمد جمال وأحمد حكم و حمدى علاء

الوسط : محمد كناريا و محمد عبد العاطى و محمود حليمو و مصطفى الخواجة و عبد الكبير الوادي و أبو بكر ليادى وإسكندر أمير عادل 

الهجوم : صديق اوجولا و اليا سيلا و جيروم فيليب و مروان حمدى و مهاب أشرف ومحمد نادى

ويغيب عن سموحة كل من محمد شكرى للإصابة وأحمد بيكهام للايقاف، وأحمد حمص و شريف رضا وحسين فيصل لأسباب فنية.

وحذر أحمد سامي لاعبي سموحة من التهاون أمام غزل المحلة مشيرا الى امتلاكهم جهاز فني على أعلي مستوي بالاضافة الي وجود لاعبين على أعلي مستوي

الدوري المصري سموحة احمد سامي غزل المحلة نادي سموحة أمير عادل بيكهام

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