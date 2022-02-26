أستاذ أوبئة: متحور جديد لـ كورونا يظهر خلال شهري مارس أو أبريل

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن احتمالية ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهري مارس أو ابريل القادميين، بعيداً عن متحور أوميكرون، معقباً: "سيكون أكثر انتشاراً، وأقل ضرراً .. وسيكون هذا المتحور سائداً بنسخ أضعف".

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه في هذه الحالة نتأكد من انتهاء تصنيف كورونا كجائحة، وسيتم تصنيفه في ذلك الوقت بأنه مرض طبيعي نستطيع التعايش معه.

ونوه أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، بأنه كان هناك أشخاص مصابون بـ متحور أوميكرون ولكن تظهر نتيجة المسحة أو التحاليل سلبية بالخطأ، معقباً: "كانت نسبة كبيرة تجاوزت 30%".

وتابع إسلام عنان أن هذا يعني أن المسحة تؤكد الإصابة ولكن لا تُنفي الإصابة، مشدداً على التعامل مع الأنفولونزا والأعراض التي تظهر على الشخص، بأنها أوميكرون حتى يثبت العكس، وضرورة عزل المصاب 5 أيام في المنزل، و5 أيام أُخرى يلتزم فيهم بإرتداء كمامة عالية الجودة، وبعدها يكون متعافيا بشكل كامل.