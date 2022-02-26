عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أوبئة: متحور جديد لـ كورونا يظهر خلال شهري مارس أو أبريل

متحور كورونا
متحور كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن احتمالية ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهري مارس أو ابريل القادميين، بعيداً عن متحور أوميكرون، معقباً: "سيكون أكثر انتشاراً، وأقل ضرراً .. وسيكون هذا المتحور سائداً بنسخ أضعف".

وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه في هذه الحالة نتأكد من انتهاء تصنيف كورونا كجائحة، وسيتم تصنيفه في ذلك الوقت بأنه مرض طبيعي نستطيع التعايش معه.

ونوه أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، بأنه كان هناك أشخاص مصابون بـ متحور أوميكرون ولكن تظهر نتيجة المسحة أو التحاليل سلبية بالخطأ، معقباً: "كانت نسبة كبيرة تجاوزت  30%". 

وتابع إسلام عنان أن هذا يعني أن المسحة تؤكد الإصابة ولكن لا تُنفي الإصابة، مشدداً على التعامل مع الأنفولونزا والأعراض التي تظهر على الشخص، بأنها أوميكرون حتى يثبت العكس، وضرورة عزل المصاب 5 أيام في المنزل، و5 أيام أُخرى يلتزم فيهم بإرتداء كمامة عالية الجودة، وبعدها يكون متعافيا بشكل كامل. 

متحور جديد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء متحور اوميكرون نتيجة الماسحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

زوجة عمر خيرت .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة جالا فهمي

الأوقية بـ 2000 دولار.. أسعار الذهب تكسر الحواجز بسبب الأزمة الأوكرانية |فيديو

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

"البحوث الفلكية" تكشف مواعيد هلال شهر شعبان حول العالم

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

كيفية علاج الإسهال الحاد عند الكبار

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

عبر الجلد.. لقاح جديد ضد متحورات كورونا لا يستخدم الإبرة

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

أوميكرون يتوحش ويجبر العالم على اتخاذ إجراءات قاسية|أعراض مبهمة تثير خوف الباحثين

كيف واجهت وزارة الأوقاف التطرف وأفكار المتطرفين المنحرفة ؟

الخطيب عاوزه يكمل .. شوبير يكشف مصير موسيماني مع الأهلي

ترشيحاتنا

البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 450 ألف عميل بإجمالي مبالغ 4 مليارات جنيه

وزارة الهجرة: المصريون في أوكرانيا بخير ولا شيء يدعو للقلق | فيديو

بالقوة الضاربة.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

أحمد العوضي: «الرئيس السيسي يقدر القوة الناعمة ويهتم بجميع فئات الشعب مش الفنانين بس»

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بمناسبة معرض الزهور.. زيادة سعر تذكرة حديقة الأورمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

فيديو

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ