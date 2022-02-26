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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة معرض الزهور.. زيادة سعر تذكرة حديقة الأورمان

معرض الزهور
معرض الزهور

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه تمت زيادة سعر تذكرة حديقة الأورمان اليوم لتصل إلي 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وذلك بعد انطلاق معرض الزهور اليوم، موضحا أن تلك الزيادة غير مبالغ فيها خاصة فى ظل الخدمات المقدمة فى المعرض.

 

وأشار المصدر خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن سعر التذكرة كان بـ 5 جنيهات، موضحا أنه قد تكون تلك الزيادة خلال فترة المعرض فقط.

 

وأكد السيد القصير وزير الزراعة ، أن معرض الزهور يضم أكثر من 240  عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. 
 

‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق وأصبح له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.

 ‏كما أكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام تزامنا مع استضافة مصر إلى قمة المناخ cop27 حيث تشجع الدولة الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في تجميل المحافظات انطلاقا من مسئوليتهم الاجتماعية في خدمة الوطن.

الزراعة الدولة المصرية حديقة الأورمان سعر تذكرة زهور الربيع نباتات الزينة

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