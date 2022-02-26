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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئيس أوكرانيا: مقتل 3500 جندي روسي منذ بداية الهجوم

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 3500 جندي روسي منذ بداية الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.

 وأعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ كتف من طراز "ستينجر" المضاد للطائرات.

وأكدت الحكومة الألمانية أنها ستعمل على تسليم الأسلحة المخصصة إلى أوكرانيا في أسرع وقت.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية،  بعد سيطرتها في وقت سابق على منطقة تشيرنوبل التي تضم المفاعل النووي الشهير.

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية تقترب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد المسؤول الأوكراني أن قوات روسيا، تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زاباروجيا، حسب وكالة "رويترز".

المفاعل النووى الطاقة النووية روسيا أوكرانيا الرئيس الأوكراني

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