باحث في الشأن الروسي: الكرملين غير صريح في بث أخبار حرب أوكرانيا ويؤخرها 24 ساعة

أكد الدكتور اشرف الصباغ، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، أن موسكو قامت بحساباتها جيدا ولم تخطئ في أي تقديرات قبل التدخل العسكري في اوكرانيا، قائلا: "الرئيس الروسي بوتين كان يعي تماما كل قراراته وموسكو غير متعجلة فى الدخول إلى كييف".

وأضاف الدكتور اشرف الصباغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القيادة الروسية حسبت الأمور جيدا فيما يتعلق بالدخول إلى أوكرانيا وتتحمل المسئولية أمام العالم على قراراتها، مؤكدا وجود مبالغات فيما ينشر عن العمليات العسكرية من قبل الجانب الاوكراني.

وكشف الدكتور اشرف الصباغ، عن أن الكرملين الروسي غير صريح في بث الاخبار للرأي العام ويؤخرها 24 ساعة قبل النشر، متابعا: "نحن أمام حرب نفسية وهناك لا ندري كيف ستنتهي الامور، ولا ندري كيف ستنتهى الامور في اوكرانيا وهناك احتمالات لبدء مفاوضات بين الطرفين".