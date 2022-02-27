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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خايف على المنتخب .. صلاح عبدالله معبرا عن حزنه بعد خسارة الاهلى والزمالك

صدى البلد

عبر الفنان صلاح عبد الله ،عن حزنه لخسارة قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك من صن دوانز والوداد في دوري ابطال افريقيا.

 

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع “ تويتر ” يوم حزين للكرة المصرية
وخايف على المنتخب خايف".

 

انتهت احداث مباراة الاهلي وصن داونز بفوز الاخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

بينما قلب الوداد المغربي الطاولة علي الزمالك بتحول تأخره الي الفوز بثلاثه مقابل هدف في  اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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