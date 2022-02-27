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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جديدة .. هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

نشرت هنا الزاهد ، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت هنا الزاهد “  نعتقد دائما أن الأفضل لم يأت بعد ”.

 

يذكر أن كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها  وأحلامهافي العام الجديد وقالت في تصريح خاص لصدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات  كبيرة :"

 

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل  انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

 

اختتمت :" اما الأسوأ بالطبع هذا العام كان حدث مرض والدتي، حيث كانت من أصعب اللحظات التي مريت بها هذا العام"

انستجرام مسلسل حلوة الدنيا سكر هنا الزاهد مسلسل النمر

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