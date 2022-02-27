بإطلالة جديدة .. هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

نشرت هنا الزاهد ، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت هنا الزاهد “ نعتقد دائما أن الأفضل لم يأت بعد ”.

يذكر أن كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها وأحلامهافي العام الجديد وقالت في تصريح خاص لصدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات كبيرة :"

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

اختتمت :" اما الأسوأ بالطبع هذا العام كان حدث مرض والدتي، حيث كانت من أصعب اللحظات التي مريت بها هذا العام"