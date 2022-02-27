بعد الهزيمة من الوداد .. سيف زاهر : الزمالك صعب الأمور على نفسه

نشرالاعلامى سيف زاهرتغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يؤكد فيها ان نادى الزمالك صعب على نفسة الصعود من دور المجموعات بعد الهزيمة من الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب سيف زاهر “ الزمالك صعب الامور على نفسه ”.

و قرر رئيس نادي الزمالك استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك خلال مباراة الوداد.

كما قرر إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

ووقعت مناوشات بين دكتي الزمالك والوداد بعد تعدي مدحت عبدالهادي علي حامل الكرات وتدخل لاعبو الفريقين علي الفور وحكم المباراه

تدخل شيكابالا لارضاء الطفل واحتضنه علي ما فعله مدرب الزمالك.

وقلب الوداد المغربي الطاولة علي الزمالك بتحول تأخره الي الفوز بثلاثه مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد سيد زيزو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك الوداد المغربي، في الدقيقة 27 عن طريق زهير المرتجي.

وجاء هدف الوداد المغربي الثاني، في الدقيقة 37 عن طريق أمين فرحان من متابعة جيدة مستغلا خطأ أبو جبل في الخروج من مرماه.