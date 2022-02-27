صورة بلا هدف .. هشام ماجد يداعب جمهوره | شاهد

نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك”.

وعلق هشام ماجد “ صورة بلا هدف ”.

و علق الفنان هشام ماجد على فكرة ظهوره كـ حامل فى فيلم حامل اللقب الأخير، وقال إن الفكرة صادمة، وذلك لوجود راجل حامل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، الفكرة تخض فى هذا المجتمع، وأن الفكرة لم تكون على أن رجل تحول لـ مرأة,

ولفت إلى أنه قام بعمل شئ مشابه فى فيلم ولاد العم، ولكن فيلم حامل اللقب مختلف.

وأوضح أنه بعد ارتداء البطن قال للمخرج:" احنا لازم نعمل الفيلم ده" واكد أنهم عملوا على الفيلم لمدة عام ونصف، واكد أن الفيلم لا يختصر فقط على الحمل.