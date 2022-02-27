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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظام سويفت المالي: مستعدون لتنفيذ العقوبات ضد الكيانات الروسية

صدى البلد

أعلن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية أنه يستعد لتنفيذ قرار دول غربية بشأن فرض عقوبات على بنوك روسية بعد "أمر قانوني"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال "سويفت" في بيان، حسبما نقلت عنه قناة NBC: "نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني".

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على طرد بنوك روسية بعينها من شبكة "سويفت" الدولية التي تربط آلاف المؤسسات المالية في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يؤيد الاتفاق على طرد "بنوك روسية مختارة ' من شبكة سويفت ذات الإجراءات الأمنية العالية التى تربط الآف المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم".

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وأضاف البيت الأبيض أن القرار جاء بتنسيق الولايات المتحدة مع المفوضية الاوروبية وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:"سنوقف بوتين ونجمد أرصدة البنك المركزي الروسي، وسنجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا بالتنسيق مع زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا".

وأضافت:"سنعمل على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي".

سويفت عقوبات بنوك روسية أوكرانيا روسيا بوتين

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