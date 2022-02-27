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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يشكر قوات العمليات الخاصة الروسية على أدائها البطولي في أوكرانيا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن امتنانه الخاص لقوات العمليات الخاصة التابعة للاتحاد الروسي الذين يؤدون واجبهم العسكري ببطولة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال بوتين  في بيان أصدره الكرملين في يوم القوات الخاصة ، الذي يصادف 27 فبراير: "أود أن أشكر القيادة، وأفراد قوات العمليات الخاصة، والمحاربين القدامى في وحدات القوات الخاصة على ولائهم للقسم، وعلى خدمتهم التي لا تشوبها شائبة باسم شعب روسيا ووطننا الأم العظيم".

وأشار بوتين إلى أن قوات العمليات الخاصة أثبتت مرارا وتكرارا استعدادها للعمل بكفاءة وجدية في أصعب الظروف أثناء المهام الأكثر تحديًا ومسؤولية.

وخص الرئيس الروسي بالذكر أولئك الذين "يقومون ببطولة بواجبهم العسكري في سياق عملية خاصة لتقديم المساعدة لجمهوريات دونباس الشعبية".

وجدير بالذكر أنه في يوم 26 فبراير 2015، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بأن يكون يوم 27 فبراير هو يوم قوات العمليات الخاصة.

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