التشكيل وخطة اللعب .. ناقد رياضى يكشف أسباب إخفاق الأهلى أمام صن داونز

قال الناقد الرياضي محمد البرمى: إن هزيمة النادى الأهلى أمام نظيره صن داونز فى مباراة أمس ببطولة دورى أبطال إفريقيا جاءت بسبب بعض المشكلات الفنية والقرارات غيرالصائبة لموسيمانى بالاضافة للاستمرار بخطة لعب 4-3-3 فى كافة المباريات على الرغم من وجود مباريات لا تتحمل لاعبين فى وسط الملعب .

وأشار محمد البرمى ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي ، إلى أن فرص النادى الأهلى فى الصعود ليست صعبة خاصة أنه لديه 3 مباريات قادمة فى القاهرة ومنها: المريخ ، الهلال .

ولفت محمد البرمى ، إلى إنه كان من الضرورى الإخفاق فى مباراة أمس حتى يعاود النادى الأهلى استعادة روح التركيز من جديد وتصحيح الكثير من المسارات الفنية وتشكيل خطة اللعب للمدرب الفنى بيتسو موسيمانى .

