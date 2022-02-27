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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوقع عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يوقع
محافظ أسيوط يوقع عقود تقنين وضع اليد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توقيع عقود تقنين لأراضي أملاك دولة وجاري استكمال عقود أخرى التي استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب .

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 جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.

كما تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وتابع أيضًا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها والأراضي التي تمت معاينتها والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة مشددًا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

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