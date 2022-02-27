محافظ أسيوط يوقع عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توقيع عقود تقنين لأراضي أملاك دولة وجاري استكمال عقود أخرى التي استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب .
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
وشدد المحافظ خلال اللقاء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.
كما تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها وتابع أيضًا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها والأراضي التي تمت معاينتها والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة مشددًا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.