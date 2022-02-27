لبناء مهنيين ذوي كفاءات عالية.. جامعة حلوان تعلن تفاصيل منحة مقدمة لطلاب الماجستير

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها .



وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة تهدف لبناء مهنيين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية أنه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد أقصاه ١٥ أبريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية إلى أن المنحة تعمل علي تحسين المستوى البحثي للدارسين واكسابهم الخبرات المختلفة وتطوير مهاراتهم البحثية .



ويعمل المكتب علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

كما يعمل على متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.