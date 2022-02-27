أبرز الهواتف والتقنيات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

ينعقد المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة MWC 2022، بدءا من غدا الموافق الاثنين 28 فبراير وحتى الخميس 3 مارس القادم، وهو من أكبر المعارض لتقنيات الجوال في العالم، حيث تعلن بعض أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية عن أحدث والأجهزة والتقنيات الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أكد منظمو المؤتمر العالمي للجوال MWC المنتظر عقده خلال الشهر الحالي في مدينة برشلونة، أنه سيقام في موعده المحدد بين 28 فبراير و3 مارس 2022، والذي يعتبر أحد أكبر الأحداث التقنية التي تقام كل عام، حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وشركات الاتصالات كل ما هو جديد من منتجاتها.

وبدأت العديد من الشركات في إعلانها عن المشاركة في هذا المؤتمر السنوي الهام، الذي سيقام هذه العام في مدينة برشلونة الإسبانية، من بينها شركة سامسونج لذا من المتوقع الإعلان عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة وسماعات رأس جديدة وغير ذلك، ومن المحتمل أن تطلق سامسونج هواتف Galaxy S22 بشكل رسمي، و من المنتظر أن يتم الإعلان عن النسخة الدولية من هاتف وان بلسOnePlus 10 Pro.

وفي السنوات الأخيرة، انصب تركيز الشركات المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC، على الإعلان عن الأجهزة المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى ظهور طرازات جديدة مطورة من الهواتف الذكية القابلة للطي، إلى جانب الإعلان عن بعض أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة أو تحديثات للساعات الذكية.

ومن المتوقع أن يختلف المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC لهذا العام، ففي عام 2020 تم إلغاء عقد المؤتمر نظرا لانتشار أزمة فيروس كورونا المستجد على مستوي العالم خلال هذه العام، بينما خلال العام المتضي قرر الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة إقامة المعرض السنوى وبثه افتراضيا دون حضور فعلى للجمهور وفقا لتداعيات كوفيد-19، إليك كل تريد معرفته عن المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2022:

إليك أبرز المنتجات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

1. جهاز محمول من سامسونج ليس بهاتف:

من المقرر أن تبدأ شركة سامسونج أول حدث بث مباشر قبل بدء فاعليات MWC في 27 فبراير، وكالعادة تستخدم عملاقة التقنية الكورية مؤتمر MWC كتقليد سنوي كل عام لانطلاق أجهزتها المحمولة الرائدة، ومع توفر سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S22 للبيع في المتاجر خلال اليومين الماضيين، هذا يعني أنه من المحتمل أن تعلن سامسونج عن كمبيوتر محمول Galaxy Book جديدًا ضمن فاعليات MWC بدلا من الكشف عن طراز جديد من الهواتف الذكية، وتأتي تشكيلة Galaxy Book المحدثة، بما في ذلك Galaxy Book2 Pro 360، ضمن قسم أجهزة الكمبيوتر لهذا العام.



2. هاتف جديد من شاومي:

أصدرت شاومي هاتفها الرائد Xiaomi 12 في الصين منذ أشهر، ولكن من المحتمل أن تعلن عن الإصدار الدولى للهاتف ضمن فاعليات MWC 2022، وسيأتي الهاتف مع معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، وشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبمعدل 120 هرتز، وثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وشحن سلكي بقدرة 120 وات.

3. هواتف كبيرة من بعض أكبر الشركات في الصين:

هذا العام، من المتوقع ظهور المزيد من الهواتف الذكية الجديدة من كبرى الشركات المصنعة الصينية، ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة MWC 2022، بما في ذلك شركتي TCL و Oppo، والتي كشفت للتو عن الهاتف الرائد Find X5 Pro، من المرجح أن تعرض هواوي مجموعة جديدة من الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS، ففي السنوات السابقة، استخدمت MWC كمنصة إطلاق لهواتفها القابلة للطي، لذلك لن يكون خارج نطاق إمكانية رؤية خليفة Mate X2 هذا العام.

4. هاتف جوجل الرائد PIXEL 6A:

تم تسريب تصميمات لما يشبه هاتف جوجل Google Pixel 6 هذا الأسبوع ، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم الإعلان عنه في MWC، فقد اقترح تسريب العام الماضي أن Pixel 6A قد يكون ينطلق خلال فترة إقامة المؤتمر العالمي.