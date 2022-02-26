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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يرأس وفد مصر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة في برشلونة بأسبانيا خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس

 حيث يعد المؤتمر هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم. 


ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولى المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة. 


كما سيشهد الدكتورعمرو طلعت توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

يهدف المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الإصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة.


وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.

وزارة الإتصالات عمرو طلعت المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة برشلونة GSMA

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