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رئيس التحرير
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برلمان

التوسع في انتاج الأعلاف.. زراعة الشيوخ تصدر 23 توصية لتنمية الثروة الحيوانية

زراعة الشيوخ
زراعة الشيوخ

أوصت لجنة الزراعة والقرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بعدد ٢٣ توصية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية.

وتضمنت أهم توصيات اللجنة: ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بالأراضى الجديدة وبالأخص الذرة الصفراء وفول الصويا، ورفع إنتاجية الفدان منهما مع الاستخدام الأمثل لبدائل الأعلاف واستخدام طرق تغذية بديلة، بالإضافة إلى توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف ، وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة. 

كما تضمنت التوصيات، تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، والعمل على وضع تيسيرات خاصة بإصدار تراخيص كل أنشطة الثروة الحيوانية وصناعة الأعلاف، والتوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشديد الرقابة على مصانع الألبان المحلية ومنع تداول الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. 

وأيضا تضمنت أهم التوصيات، تنمية الوعى المجتمعى لدى المستهلكين بسلامة الألبان المعبأة والتحسين الوراثى للسلالات الموجودة وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية للألبان واللحوم.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قطاع الثروة الحيوانية لاسيما وأنه يتعلق بتأمين الغذاء المصرى، وهو الأمر الذى ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الجبلى، ان هناك عدد من التحديات التي تواجه ذلك القطاع مثل أسعار الأعلاف وتوزيع الألبان، وغيرها، وتحسين السلالات، وهو الأمر الذى يتطلب وجود رؤية مستقبلية لمواجهة تلك التحديات والعمل على تأمين الغذاء المصرى، محليا، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح أن  قطاع الغذاء في مصر،  أصبح من القطاعات المربحة اقتصاديا، والتي تشجع للعمل فيها، وتحقيق أرباح، وبالتالي تحقيق احتياجات المواطن.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة الإهتمام بكبار المربين في قطاع الثروة الحيوانية، موضحا أن هناك مزارع كبيرة لاتعمل حاليا من بينها مزارع حكومية.

وأضاف الجبلى، ليس مطلوب منا إنشاء استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية، بقدر حل مشكلات المزارع المتوقفة عن العمل، متابعا، حال حل المشكلات الحالية ستنضبط المعادلة، وسيكون هناك زيادة في الانتاج وتوافر فرص عمل. 

وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ببحث تلك المشكلات ودراستها والتوصل الى حلول لها.

من جانبه أكد النائب أحمد الشرانى عضو اللجنة، أهمية اعداد خطة لزراعة محاصيل الفول الصويا والذرة الصفراء والفول السودانى، لتأمين الاحتياجات الفعلية منها، وأيده في ذلك النائب عبد الفتاح دنقل عضو اللجنة، مطالبا وزارة الزراعة بالإعلان عن التركيب المحصولى السنوي وتوضيح خطة زراعة تلك المحاصيل.

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