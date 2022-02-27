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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار بوتين بشأن التأهب النووي.. الناتو: إنذار خطير وتصرف غير مسئول

بوتين
بوتين

أصدر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ قليل، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب.

وقال بيان الناتو إن قرار بوتين "إنذار خطير وتصرف غير مسؤول ودليل إضافي على الخطاب العدواني للرئيس الروسي"، مضيفًا أن "روسيا فرضت على الجميع واقعًا جديدًا".

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد، إن "تصعيد موسكو غير مقبول وغير مبرر".

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض  إن الناتو لم يشكل تهديدًا على روسيا، مضيفًا أن "إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا"، مؤكدًا أن فرض عقوبات على مجال الطاقة الروسي "أمر مطروح على الطاولة".

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وقال بيان البيت الأبيض: "سنتأكد من تقليص الآثار المتوقعة لأي عقوبات على روسيا على سوق الطاقة العالمية".

يأتي ذلك في وقت تدخل الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع، ووصل القتال إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

ومنذ قليل، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع، بتحويل قوات الردع إلى نظام الاستعداد القتالي.

وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب، بل أدلى مسئولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا".

وأمر بوتين، القيادة العسكرية بـ"وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي".

وفي خضم هذا التوتر، تعرض عدة دول مثل بيلاروسيا، استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أمل نزع فتيل التوتر، والتوصل لحل دبلوماسي.

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