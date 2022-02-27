عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عصابة سرقة الموبايلات بالجيزة تواجه الحبس والغرامة وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما  جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة "من خلال الطلب من المجنى عليهم إجراء مكالمة هاتفية من هواتفهم المحمولة ومغافلتهم والهروب بإستخدام مركبة "توك توك")، مُتخذين من دائرة قسم شرطة "المنيرة الغربية، إمبابة" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" المستخدمة "ملك أحدهم"- طبنجة وطلقتان من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا وقرروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وأضافوا أنهم ارتكبوا 23 واقعة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيىء النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بحافظة القاهرة) تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبات السرقة وفقا للقانون:

عقوبات السارق

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

محافظة الجيزة وزارة الداخلية تشكيل عصابى الأجهزة الامنية مديرية امن الجيزة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

ترشيحاتنا

بعد اختراق موقع الكرملين.. هاكرز يهدد السلطات الروسية بنشر معلومات حساسة

أدهم النابلسي يحذف باقي أغانيه من يوتيوب..وجدل حول تسجيله القرآن الكريم بصوته

تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ