سياسي أمريكي: استخدام روسيا السلاح النووي في الأزمة مع أوكرانيا خطر كبير

أكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن جو بايدن في اجتماع مستمر مع مجلس الأمن القومي لمتابعة الأزمة الروسية الاوكرانية.



وأضاف ماك شرقاوي، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن استخدام روسيا للسلاح النووي في الازمة مع أوكرانيا خطر كبير جدا.



وتابع الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أن تهديد بوتين أوكرانيا بالسلاح النووي مع أوكرانيا العالم يأخذه على محمل الجد، مستدركا أن لم تستطيع القوات الروسية السيطرة الكاملة على أوكرانيا رغم مرور 4 أيام على القصف.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إلى أن روسيا تفتعل المشكلات في محاولة منها لتبرير تصرفاتها في أوكرانيا.