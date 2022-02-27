عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحت السيطرة..

ناجي شهود: الأمم المتحدة تشيد بالوضع الأمني في مصر ..فيديو

ناجي شهود
ناجي شهود

علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على تقرير الأمم المتحدة عن النصف الثاني لعام 2021 لمكافحة الإرهاب في العالم.

 

وقال "شهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن التقرير يتحدث عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلام والأمن الدوليين، فضلا عن نطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في القضاء على الإرهاب.


وأضاف: "صدر قرار من مجلس الأمن بالأمم المتحدة في أواخر عام 2017، بأن يصدر تقرير عن وضع الإرهاب كل 4 أشهر، شامل كل شيء عن الإرهاب"، لافتا: "ترجمة التقرير 21 صفحة وتشمل الصفحة الواحدة في المتوسط على 25 خبر، ومصر لها في هذا التقرير 5 أسطر فقط".

 

وأوضح: "التقرير يغطي كل المنطقة من شرق ووسط أفريقيا لغرب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا أوروبا وغيرها من المناطق في العالم"، مؤكدا: "التقرير ليس خاصا بمصر فقط".

 

وأشار إلى أن "التقرير يتحدث عن أن الوضع في مصر منذ 2019 تحت السيطرة الكاملة تقريبا، ولم ترصد حالات تقلق"، منوها: "اكتشفوا أن الحياة في مصر تكاد تكون طبيعية أكثر مما كانت عليه في عام 2010، ولم يعد الإرهاب يشكل خطر على الدولة المصرية".

 

وأكد  اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،: "إشادة تقرير الأمم المتحدة بما حققته مصر تعني الكثير للمصريين"، متابعا: "الحياة في مصر تكاد تكون طبيعية مقارنة بالسنوات الماضية".

تنظيم داعش السنوات الماضية أكاديمية ناصر العسكرية مكافحة الارهاب مجلس الأمن الدولة المصرية الأمم المتحدة مستشار بأكاديمية ناصر الإرهاب في العالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل حالة الطقس

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

ويجز يعيش قصة حب مع صديقة هدى المفتي المختصة بمجال الأزياء"خاص"

وزيرة الهجرة: لا صحة لوفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

حظر العلم والنشيد الوطني الروسي في منافسات الـ فيفا

ننشر خرائط أماكن شقق مشروع جنة بطرح الإسكان الجديد في 5 مدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ