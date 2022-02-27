ناجي شهود: الأمم المتحدة تشيد بالوضع الأمني في مصر ..فيديو

تحت السيطرة..

علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على تقرير الأمم المتحدة عن النصف الثاني لعام 2021 لمكافحة الإرهاب في العالم.

وقال "شهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن التقرير يتحدث عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلام والأمن الدوليين، فضلا عن نطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في القضاء على الإرهاب.



وأضاف: "صدر قرار من مجلس الأمن بالأمم المتحدة في أواخر عام 2017، بأن يصدر تقرير عن وضع الإرهاب كل 4 أشهر، شامل كل شيء عن الإرهاب"، لافتا: "ترجمة التقرير 21 صفحة وتشمل الصفحة الواحدة في المتوسط على 25 خبر، ومصر لها في هذا التقرير 5 أسطر فقط".

وأوضح: "التقرير يغطي كل المنطقة من شرق ووسط أفريقيا لغرب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا أوروبا وغيرها من المناطق في العالم"، مؤكدا: "التقرير ليس خاصا بمصر فقط".

وأشار إلى أن "التقرير يتحدث عن أن الوضع في مصر منذ 2019 تحت السيطرة الكاملة تقريبا، ولم ترصد حالات تقلق"، منوها: "اكتشفوا أن الحياة في مصر تكاد تكون طبيعية أكثر مما كانت عليه في عام 2010، ولم يعد الإرهاب يشكل خطر على الدولة المصرية".

وأكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية،: "إشادة تقرير الأمم المتحدة بما حققته مصر تعني الكثير للمصريين"، متابعا: "الحياة في مصر تكاد تكون طبيعية مقارنة بالسنوات الماضية".