موجز التوك شو| وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا.. التضامن: زيادة المعاشات بنسبة 50% من 2018 إلى 2021

تناولت برامج التوك شو، أمس الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

طمأن الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين، قائلا :"لا تقلقوا من أي شيء ولدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية".

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الوزارة، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أكد اليوم أن تنفيذ بروتوكول تعديل 2262 أتوبيسا بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلة: "تم إصابة مواطن مصري في أوكرانيا وليس طالبة.. وهو متزوج من أوكرانية .. ويعيش في مدينة خاركيف".

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، نبأ عاجلا بشأن التصعيد العالمى ضد روسيا بعد عمليتها العسكرية على أوكرانيا، وأوضحت إكسترا نيوز، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر حظر العلم والنشيد الوطني الروسي من منافساته.

قال الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن العالم أمام أزمة حقيقية لما يحدث في أوكرانيا، مضيفا أن العالم هناك أزمة دولية الجميع بسعر بها وخاصة بعد تلويح بالسلاح النووي.

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين المقيمين في أوكرانيا، الالتزام بتعليمات السلطات الأوكرانية والسفارة المصرية في كييف، والبقاء في المنازل.

قال الطيار وليد مراد قائد رحلة مطار هيثرو البريطاني، “ انا اللي كنت متحكم في العاصفة مش هى المتحكمة فيا، أو ما تأثير العاصفة يعلوا على إمكانيات الطائرة والطيار لازم نغير المسار” .

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن هناك 75% من مستفيدي تكافل وكرامة من الإناث مشيرة إلى أن مبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة كانت الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا جاء بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية مؤكدة أن عمل مبادرة تكافل وكرامة زاد خلال السنوات السابقة بنسبة 120 %.

كشف صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، قائلا:" عدد أفراد الجالية وصل إلى 6400 مواطن من بينهم 4 آلاف طالب بنسبة 65%".

تحدث علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن الوضع في البلاد، قائلا: الوضع يزداد سوءا في أوكرانيا ونعيش ما يعرف الآن بـ حرب الشوارع، بالإضافة إلى وجود حظر تجول.

كشف المحامي بالنقض إبراهيم السعيد، المستشار القانوني لمطرب المهرجانات حمو بيكا، أسرارًا جديدة في أزمته مع نقابة الموسيقيين وأعضاءها، منوها بأن موكله تعرض للاستغلال وسُلبت منه أموال كثيرة بغرض الحصول على تراخيص للغناء إضافة إلى وعود من أجل قيده بالموسيقيين.

نجح برنامج تفاصيل الذى تقدمه الإعلامية نهال طايل فى مساعدة فتاة تدعى نسمة على عودة أبنائها.

ووجهت نسمة، الشكر- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، للإعلامية نهال طايل ، معقبة:"كنتى السبب فى أن ولادى يرجعولي"، وأكدت نسمة، ضرورة أن يتم ابعاد الاولاد عن أى خلافات بين الزوجين.