حظر العلم والنشيد الوطني الروسي في منافسات الـ فيفا

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، نبأ عاجلا بشأن التصعيد العالمى ضد روسيا بعد عمليتها العسكرية على أوكرانيا.

وقالت إكسترا أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر حظر العلم والنشيد الوطني الروسي من منافساته.

طائرات أوكرانية



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجوركوناشينكوف، عن نجاح القوات الروسية اليوم “الأحد”، في إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار من طراز Bayraktar TB-2 تركية الصنع في ضواحي تشرنيغوف بشمال أوكرانيا.

وأوضح أن القوات نجحت أيضا في تعطيل مجمع الدفاع الجوي S-300 بمنطقة مدينة كراماتورسك أثناء العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.

