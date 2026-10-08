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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف سر استقالة عاشور من لجنة الحكام

عاشور
عاشور
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل استقالة محمود عاشور من عضوية لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي  “علمت أن محمود عاشور لم يكن يرغب في عضوية لجنة الحكام”

وأضاف: “عصام عبد الفتاح أكد لي أن محمود عاشور لن يتواجد في منصبه كعضو بلجنة الحكام، وسينتظر تعيين شخص آخر بدلًا منه في اللجنة”

وتابع ان  عاشور انضم الى فريق محللي التحكيم بقناة أون سبورت

وتابع:"محمود عاشور قرر الرحيل عن لجنة الحكام، والانضمام إلى فريق محللي التحكيم في أون سبورت، وهو مكسب كبير بحكم خبراته"

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