حظر اعلامي على لاعبي الاهلي.. والزمالك كلمة السر

قرر وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة الزمالك، في محاولة للحفاظ على أعلى درجات التركيز داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن أي ضغوط أو تصريحات قد تؤثر على استعداداتهم للمباراة المرتقبة.

ويأتي قرار مدير الكرة بالتزامن مع حالة التركيز التي يفرضها الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على اللاعبين، في ظل أهمية مباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وسجل خماسية الفريق كل من محمد مجدي أفشة، وسفيان بن جديدة، وحسين الشحات «هدفين»، وعمر سيد معوض.

وغادر محمد مجدي أفشة المباراة بين شوطي اللقاء، بعد شكواه من آلام بسيطة في عضلة السمانة، حيث فضل الجهاز الفني استبداله لتجنب تفاقم الإصابة.