أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 28-2-2022

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى التنمية الصناعية اليوم الاثنين نحو 21.27جنيه للشراء و 21.44جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الاثنين نحو 21.23جنيه للشراء و 21.46جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الاثنين نحو 21.18جنيه للشراء و 21.38جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك عودة اليوم الأثنين نحو 21.04جنيه للشراء و 21.21جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 20.97جنيه للشراء 21.16جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي) اليوم الاثنين نحو 20.95جنيه للشراء و 21.18جنيه للبيع



بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 20.93جنيه للشراء و 20.93 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك(العربي الافريقي الدولي ،بلوم ، المصرف المتحد ، المشرق،الكويت الوطني ،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،أبوظبي الاول،أبوظبي التجاري )اليوم الاثنين نحو 20.93جنيه للشراء و 21.18جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( قطر الوطني، العقاري المصري العربي) الاثنين نحو 20.93 جنيه للشراء و 21.16جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاثنين نحو 20.91 جنيه للشراء و 21.15جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 20.91جنيه للشراء و 21.15جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 20.90جنيه للشراء و 21.18جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 20.89جنيه للشراء و 21.35جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الاثنين نحو 20.87جنيه للشراء و 21.25جنيه للبيع.





أعلى سعر شراء الجنيه الاسترليني

ويقدم بنك التنمية الصناعية IDB افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 21.27جنيه للشراء.