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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا في مجلس الأمن: القوميون الأوكران يتخذون المدنيين دروعا بشرية

صدى البلد

رفض المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الاتهامات الموجهة إلى قوات بلاده باستهداف المدنيين في أوكرانيا،  خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "قواتنا في أوكرانيا لا تستهدف المدنيين ولا البنى التحتية في أوكرانيا".

واتهم المندوب الروسي أوكرانيا بممارسة التضليل وإشاعة الأكاذيب عن روسيا.

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وقال فاسيلي نيبينزيا إن "القوميين الأوكران يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، ويستخدمون تكتيكات داعش ويوزعون السلطة على من يريدون في أوكرانيا".

وهاجم المندوب الروسي أوروبا والولايات المتحدة قائلا إن "الغرب لا يهتم بشواغل روسيا الأمنية".

مندوب روسيا مجلس الأمن روسيا أوكرانيا فاسيلي نيبينزيا

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