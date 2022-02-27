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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بذكرى الإسراء والمعراج

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بالتهنئة للأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة.

وأحيا النائب محمد أبو العينين الذكرى المباركة من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مستشهدًا بقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: « سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»

وتابع أبو العينين: كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.

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