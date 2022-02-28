عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيرى تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة

صدى البلد

نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 


يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

 

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

 

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.

راندا البحيري الفنانة راندا البحيري الحوت الأزرق انستجرام أحمد سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

متحدث الرئاسة: لا توجد أي مشكلة في الأرز ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة باتفاق أوبك بلس

حمادة صدقي: الأهلى واجه الهلال بدون أنياب ومواجهتى المريخ فرصة لتصحيح المسار

تفاصيل العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للمصري المصاب في أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

برشلونة يدك شباك أتليتك بيلباو برباعية بالدوري الاسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ