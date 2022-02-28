شوبير يهنئ متابعيه عبر تويتر بذكرى الإسراء والمعراج

وجه الإعلامي أحمد شوبير، التهنئة إلى متابعية عبر موقع “تويتر” بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج .

وكتب شوبير عبر حسابة بموقع “تويتر”: "كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج".

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.

ونشر حساب الرئيس على “فيس بوك”: “أتقدم بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر”.