إدارة الزمالك تقرر بشكل نهائي عدم التجديد للمغربي محمد أوناجم .. تفاصيل

كشف الاعلامى احمد حسن ، ان إدارة نادى الزمالك قررت بشكل نهائي عدم التجديد للمغربي محمد أوناجم .

وكتب احمد حسن عبر صفحتة بموقع “ فيسبوك ” إدارة الزمالك قررت بشكل نهائي عدم التجديد للمغربي محمد أوناجم نهاية الموسم ورحيله عن الفريق ".

و وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء امس الأحد قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الوداد المغربي أمس "السبت" في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض تدريبات الغد على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق فيوتشر، مساء يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.