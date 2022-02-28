شاهد.. احتفال محمد صلاح بكأس الرابطة الإنجليزية

احتفل النجم المصرى محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزى ، بتتويج فريقه بكأس الرابطة الأنجليزية ، ونشر صورتين له من احتفالات الفريق ، وذلك عبر حسابة بموقع “ انستجرام ” .

وعلق صلاح “ One down… ”.

و توج فريق ليفربول بكأس رابطة المحترفين الانجليزية الكارباو على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، في المبارة النهائية للبطولة .

ووصلت المباراة إلى الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفاز ليفربول بنتجة 11-10.

ومع الدقيقة 7، تشيلسي أهدر هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه كريستيان بوليسيتش المتمركز في مواجهة المرمى دون رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كاومين كيلير ببراعة وأنقذ مرماه.

ورد ليفربول بمحاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد تمريرة قطرية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه ساديو ماني الذي استقبل الكرة برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس إدوارد ميندي.

وشهدت الدقيقة 31، هدف محقق ضائع لليفربول بفرصة مزدوجة بدأت بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق نابي كيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي بصعوبة بالغة قبل أن ترتد وتجد متابعة من ساديو ماني بتسديدة مباشرة تصدى لها ميندي مجددا ببراعة وأنقذ مرماه.

وألغي الحكم هدفا لصالح ليفربول بعد تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق ترينت ارنولد بتمريرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو ماني برأسية هيأت الكرة لزميله جويل ماتيب الذي وضعها مباشرة إلى داخل الشباك.

حكم المباراة توجه مباشرة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف في ظل وجود شك لتسلل على فيرجيل فان دايك بتداخل مباشر في الكرة.

حكم المباراة توجه مباشرة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف في ظل وجود شك لتسلل على فيرجيل فان دايك بتداخل مباشر في الكرة.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحتُسبت ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى تشيلسي، نفذها ترينت ارنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها فيرجيل فان دايك برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس إدوارد ميندي في التصدي وإبعاد الكرة.

وفي الأشواط الإضافية سجل تشيلسي هدفين عبر لوكاكو وكاي هافيتز لكن حكم المباراة ألغى الهدفين بداعي التسلسل.