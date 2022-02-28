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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2022 SAG Awards.. نقابة ممثلي الشاشة تدعم الشعب الأوكراني قبل حفلها السنوي

حفل توزيع جوائز الساج
حفل توزيع جوائز الساج

حرصت نقابة ممثلي الشاشة المسئولة عن توزيع جوائز الساج 2022 SAG Awards على دعم الشعب الأوكراني في أزمته وحربه الحالية، في بيان لها، قبل بداية فعاليات حفلها السنوي في نسخته الـ 28. 

ونشرت نقابة ممثلي الشاشة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا تدعم فيه الشعب الأوكراني، وتؤكد فيه مساندتهم والوقوف الروحي إلى جانبهم وتذكرهم في حفل الليلة. 

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28. 

ويعود نجوم الفن العالمي إلى السجادة الحمراء صباح الاثنين، لحضور حفل توزيع جوائز الساج، الذي سيذاع على الهواء مباشرة، في أجواء طبيعية مماثلة لما قبل جائحة كورونا. 

ويقام الحدث بالحضور الشخصي مرة أخرى بعد الاستعانة بتطبيق زووم خلال العام الماضي، ما ينبئ بانتهاء عصر الأحداث الفنية الافتراضية.

تعتبر جوائز وترشيحات الساج SAG Awards  مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع فوزها بجوائز الأوسكار  التي ستعلن في حفلها السنوي يوم 27 مارس.

ستشترك الممثلة لافيرن كوكس مع زميلتها إيفيت نيكول براون في تقديم الحفل السنوي، أمام عد كبير من نجوم السينما والتلفزيون. 

SAG Awards جوائز الساج نقابة ممثلي الشاشة الشعب الأوكراني الغزو الروسي

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