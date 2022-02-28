من أمام البسين .. محمد رمضان بصحبة ابنه علي في أحدث ظهور له

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له مع ابنه علي ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يمارس الرياضة باستخدام الدمبل امام البسين ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

يذكر أن محمد رمضان، قال إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “المشوار” بمدينة الإسكندرية.

وأضاف محمد رمضان في تصريح خاص لصدى البلد: "أصور في الإسكندرية مشاهدي في المسلسل وذلك لمدة أسبوع؛ علي أن أعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقي المشاهد".

وتابع: "المسلسل مختلف ويشهد مفاجآت؛ وثقة في الله سيحقق نجاحا كبيرا في رمضان المقبل".