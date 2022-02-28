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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف.

كما ذكرت وكالة الأنباء الاوكرانية، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما قالت الوكالة إن هناك مجموعة من المقاتلات انطلقت من بيلاروسيا في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

وكانت أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن السلطات وجهت نداء للسكان بالتوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس الأحد، أن انفجار ضخم هز مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا.

غارات جوية انفجار ضخم الجيش الروسى العاصمة الأوكرانية كييف مدينة خاركوف

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