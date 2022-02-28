SAG Awards .. هيلين ميرين تتألق بفستان "بينك" أثناء تسلم جائزة إنجاز العمر

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين بفستان وردي اللون "بينك" أثناء تلقي جائزة إنجاز العمر في حفل توزيع جوائز الساج SAG Awards.

وألقت هيلين ميرين كلمة ساخرة عقب تسلم جائزتها عن التمثيل والأدوار التي قدمتها، وشكرت نقابة ممثلي الشاشة على منها هذا الشرف.

ولفتت عدد من نجمات هوليوود الأنظار بإطلالتهن قبل بدء حفل توزيع جوائز الساج، وعلى رأسهن سيلينا جوميز التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها فور وصولها للحدث.

تألقت أيضا كل من كيت بلانشيت وليدي جاجا وسلمى حايك، وجيسيكا تشاستين وريس ويذرسبون وغيرهم

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28.

ويعود نجوم الفن العالمي إلى السجادة الحمراء صباح الاثنين، لحضور حفل توزيع جوائز الساج، الذي سيذاع على الهواء مباشرة، في أجواء طبيعية مماثلة لما قبل جائحة كورونا.

هيلين ميرين

ويقام الحدث بالحضور الشخصي مرة أخرى بعد الاستعانة بتطبيق زووم خلال العام الماضي، ما ينبئ بانتهاء عصر الأحداث الفنية الافتراضية.

تعتبر جوائز وترشيحات الساج مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع فوزها بجوائز الأوسكار التي ستعلن في حفلها السنوي يوم 27 مارس.

يشهد حفل توزيع جوائز الساج الأمريكية، العديد من المفاجآت والاختيارات المختلفة هذا العام، خاصة مع ترشح المسلسل الكوري الشهير Squid Game لنيل جائزة أفضل عمل درامي.

يقام حفل توزيع جوائز لساج لعام 2022 في سانتا مونيكا بدلا من لوس أنجلوس كما هو معتاد كل عام.

وعلى مدار ساعتين يتسلم نجوم هوليوود والعالم جوائز ممثلي الشاشة الأفضل على مستوى الدراما والسينما، بعدما تم الإعلان عن المرشحين في يناير الماضي وتصدر Succession قوائم الأعمال التلفزيونية مع المسلسل الكوميدي Ted Lasso.

ويتصدر فيلم House of Gucci قوائم الترشيحات لـ جوائز الساج، وهو العمل السينمائي الأبرز الذي تجاهلته قوائم الأوسكار هذا العام، ومن المتوقع حضور بطلته ليدي جاجا وآدم درايفر للحفل.