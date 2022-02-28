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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هانى يهنئ مروان محسن بعيد ميلاد

صدى البلد

هنأ محمد هانى ، لاعب النادي الاهلي ، مروان محسن، مهاجم الفريق السابق وفريق فيوتشر الحالي، بعيد ميلاده الـ "33" . 

 

ونشر محمد هانى صورة له رفقة مروان عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد يا مارو".

 

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان متمسكًا بخدمات مروان محسن مهاجم الفريق السابق قبل انتقاله لصفوف فيوتشر اف سي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc مصر: "مروان محسن كان بالنسبة لي المهاجم رقم 1، والجميع كان يهاجمني بسب الدفع به في تشكيلة الأهلي ولكن قناعتي به كانت كبيرة".

وأكمل تصريحاته: "مصر كلها كانت تسألني عن سبب الدفع بمروان محسن، واللاعب كان يسجل وكان مهاجمي المفضل".

وأردف:" كنت محظوظ في مسيرتي حين كنت مع المنتخب الوطني ومتفهم طريقة إعداد المباريات والضغوط التي يواجهها مدرب المنتخب بسبب ضيق الوقت وفي النهاية الجماهير تنظر إلى النتائج فقط، لا يمكن التعليق على عمل كارلوس كيروش لانه لا يتحدث عن عملي".

وأتم تصريحاته: "لدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا ، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس أفريقيا ؟!".

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