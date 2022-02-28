الزراعة: المياه الموجودة فى مصر ليست مؤهلة لـ تربية سمكة الرنجة

قال الدكتور أحمد دياب أستاذ بالمعمل المركزي للثروة السمكية بمركز بحوث الزراعة، إن الدولة تولى اهتمام كبير بالثروة السمكية، وفى الفترة الأخيرة هناك اهتمام بـ أسماك المياه العزبة.



وأضاف أستاذ بالمعمل المركزي للثروة السمكية بمركز بحوث الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن المركز يقوم بـ استنساخ نوع من أسماك البلطي جديد، والدولة ليست فى حاجة لـ جلب أصناف جديدة من الأسماك موجودة فى الخارج.



ولفت إلى أن الدولة لم تحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100%، ولكن المشروعات القومية، و التوسع فى البحيرات ، سينتج عنه فى عام 2024 سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الأسماك.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بالاهتمام بـ بحيرة ناصر، و كل البحيرات الموجودة على البحر المتوسط.



وأوضح أن المياه الموجودة فى مصر ليست مؤهلة لـ تربية سمكة الرنجة، لآن هذه السمكة تحتاج مياه معينة.

